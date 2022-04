Cidades MPGO recomenda à Metrobus que suspenda pregão para locação de ônibus elétricos Medida deve ser adotada até a conclusão do estudo de viabilidade econômico-financeira pelo Tribunal de Contas de Goiás dos serviços a serem licitados; pregão está programado para 4 de maio

O Ministério Público de Goiás recomendou ao presidente da Metrobus, Francisco Caldas, a suspensão imediata do Pregão Eletrônico para contratação do serviço de locação de 114 ônibus elétricos que irão operar no sistema de transporte coletivo da região metropolitana de Goiânia. De acordo com a Promotoria de Justiça, a medida deve ser adotada até a conclusão do estudo d...