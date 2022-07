Cidades MPGO recomenda que Vianópolis não use verba pública em shows sertanejos e que ingresso seja cobrado Segundo o promotor de Justiça Lucas César Costa Ferreira, a administração deve usar a verba pública para realizar melhorias nos serviços de saúde para a população e não em eventos com entrada franca

O Rodeio Show do município de Vianópolis, na região central de Goiás, que até então está sendo anunciado com entrada franca, poderá ter que cobrar ingresso dos espectadores, após recomendação do Ministério Público de Goiás (MPGO). Segundo o promotor de Justiça Lucas César Costa Ferreira, a administração deve usar a verba pública para realizar melhorias nos serviços d...