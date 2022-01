Cidades MPGO vai investigar denúncias de irregularidades no sistema prisional goiano Inquérito foi aberto após reportagem do POPULAR mostrar carta que denuncia suposto esquema de tortura dentro de unidades prisionais no Estado

O Ministério Público de Goiás instaurou nesta quinta-feira (13) inquérito civil público para investigar possíveis irregularidades no Sistema prisional goiano. De acordo com o promotor de Justiça Fernando Krebs, a decisão foi tomada após reportagem publicada pelo jornal O POPULAR, em 16 de dezembro de 2021, sobre uma carta endereçada a várias instituições, escrita de próprio punho por um dos cerca de 130 presos que a assinam denunciando um esquema de tortura dentro do Sistema Prisio...