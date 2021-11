Mudanças no transporte coletivo da Grande Goiânia adiam reajuste da tarifa para 2022

A reformulação do sistema de transporte coletivo metropolitano de Goiânia, prometida desde janeiro pelo prefeito Rogério Cruz (Republicanos), deve ficar para 2022. O modelo ainda está em estudo pelos técnicos da Prefeitura, Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC) e Estado de Goiás. A previsão é que ele seja finalizado ainda neste mês, em que será divulgado o projeto e também as mudanças legais que necessitam ser feitas para a sua implantação. De acordo com os técnicos, a alteração no sistema vai impedir um reajuste tarifário, que deveria ser efetuado a partir de janeiro, de acordo com o contrato de concessão.

A tarifa do sistema, atualmente em R$ 4,30, não é reajustada desde 2019 e o presidente da CMTC, Tarcísio Abreu, garante que a companhia sequer iniciou o cálculo para verificar qual seria o novo valor. “Hoje não existe estudo tarifário, porque nem cogitamos esse aumento. O déficit existe, mas aqui não temos conversado sobre. A pauta hoje é a reestruturação do modelo”, garante. Em 2020, ainda antes da deflagração da pandemia de Covid-19, o cálculo apontava um novo valor tarifário para R$ 4,50. Duas reuniões da Câmara Deliberativa de Transportes Coletivos (CDTC) chegaram a ser marcadas e canceladas para ampliar a discussão, quando veio a pandemia.

‘Não sou louco, sou visionário’, diz Freud sobre vila medieval em Hidrolândia

A equipe do POPULAR encontra Freud de Melo, aos 86 anos, na sua fazenda Luar do Sertão, a cerca de 20 quilômetros do centro de Hidrolândia. O homem que ficou conhecido em todo o país, não por seus feitos políticos, mas por ter construído não apenas um, mas dois túmulos com entrada de ar, parece parar o tempo. Lúcido, ágil e enfático ao falar, continua convicto de que suas ideias nada têm de extravagância ou bizarrice e, num futuro muito próximo, vai reabrir o instigante empreendimento que começou a construir em 1985, o Hotel Fazenda Lago Ideia Molhada.

Entre os anos de 1990 até 2010, o local onde Freud de Melo ergueu 37 pequenos castelos que ficou conhecida como uma réplica de uma cidade medieval, foi bastante visitado. Sem ajuda de profissionais de engenharia ou arquitetura ou mesmo de historiadores, ele criou, sem um planejamento lógico, uma série de estruturas que se espalhou por uma grande área da fazenda Luar do Sertão, às margens do Lago Ideia Molhada que, segundo placas remanescentes, um dia chegou a ter 2.80 metros de profundidade. Hoje, há um pequeno espelho d’água. “Secou por causa das mudanças climáticas, mas vai voltar.”

Artistas preparam murais com rostos de sertanejos em Trindade

A música sertaneja será homenageada em Trindade. Rostos de Marília Mendonça, Maiara & Maraisa, Gusttavo Lima e de Israel & Rodolffo devem colorir dois murais que serão realizados na cidade. Os grafites estão sendo realizados desde domingo por artistas de várias partes do País, que integram o projeto Tour Grafite, liderado pelo paulista Anderson Araújo, que aceitou o convite do grafiteiro Fábio Gomes, que ficou conhecido em 2020 após ter um trabalho compartilhado nas redes sociais pela atriz americana Viola Davis.

“Sou fã desde pequeno da música sertaneja e estou realizando um sonho, que é fazer um mural dedicado aos grandes representantes do gênero de Goiás”, comenta Fábio Gomes, que já retratou Leonardo e recentemente fez uma homenagem para Marília Mendonça, que morreu junto com mais quatro pessoas em um acidente aéreo no início do mês. A ideia do grafiteiro é criar uma espécie de Beco da Codorna de Goiânia em Trindade para funcionar como mais uma atração turística na cidade. A expectativa é que os desenhos fiquem prontos em cinco dias.