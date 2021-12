PEC que muda distribuição do ICMS em Goiás passa em definitivo na Alego

A Assembleia Legislativa aprovou em segunda e definitiva votação, nesta terça-feira (7), a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que muda a distribuição de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) aos municípios goianos. No texto, passou também uma emenda jabuti que altera o teto de gastos em Goiás. A matéria foi promulgada no mesmo dia.

Como já mostrou o POPULAR, a proposta passou em primeira votação na quinta-feira (2), após sofrer mudanças na redação a fim de reduzir as perdas para as grandes cidades. As modificações no texto foram provocadas por pressão de municípios como Goiânia, Anápolis e Senador Canedo, que mobilizaram deputados para barrar a votação.

Seinfra toca obra para ONG de vereador de partido do prefeito de Goiânia

Operários vinculados à Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra) de Goiânia trabalham na construção de mais uma unidade da ONG + Ação, organização não governamental criada em 2007 por Leandro Sena, ex-deputado estadual e atual vereador na capital pelo Republicanos, o mesmo partido do prefeito Rogério Cruz. A edificação, localizada no Village Veneza, região Sudoeste da capital, surge em uma área pública, a qual a ONG tem permissão de uso desde 2019. A construção chamou a atenção de moradores da região, que denunciaram o fato ao POPULAR.

No local está sendo erguido um Centro de Capacitação Profissional e de Esportes que, segundo Leandro Sena, vai atender 700 pessoas, entre crianças, jovens e adultos, da melhor idade, público alvo das ações da ONG desde o surgimento da mesma. Embora tenha sido o fundador da instituição, o vereador garante que hoje é apenas um conselheiro/voluntário. No site da ONG + Ação, todas as informações sobre o trabalho desenvolvido por ela são relacionadas ao vereador e não aparece o nome da pessoa que seria o presidente, Antônio Francisco Brito, citado por Leandro Sena.

Goiás registra recorde de casos de Chicungunha

Depois de 2020 inteiro sem confirmações de casos de chicungunha, Goiás já confirmou, em 2021, 381 pessoas infectadas com o vírus e um óbito pela doença, em Aparecida de Goiânia. Os números são os maiores da história desde 2015, data em que começaram a ser informados pela Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO). Apesar de a evolução para óbito não ter ocorrido com frequência, a doença pode deixar sequelas por meses, como dores nas articulações. A melhor forma de prevenção: o cuidado com o acondicionamento de água, com imóveis e com o lixo.

Em 2020, os casos confirmados de dengue nas primeiras 47 semanas caíram em 47% comparados ao mesmo período de 2019. No total foram 55.352 contra 104.282 contra no ano anterior. Em 2021, apesar da queda de 23,29%, os casos ainda apresentam um alto número de 42.437, segundo a SES-GO. Desta forma, reforçar as medidas de eliminação dos criadouros de mosquitos Aedes aegypti é fundamental para prevenir não apenas a chicungunha, mas também a dengue, zika e a febre amarela. Entre as ações que precisam virar hábito: eliminar água armazenada em vasos de plantas, pneus, garrafas, piscinas sem uso ou manutenção e também objetos menores como tampas de garrafas.