Cidades Mudança no Passe Livre gera entraves a estudantes em Goiás Cadastramento para o benefício de 48 passagens foi aberto no dia 9 e há relatos de demora para aprovação e recebimento do cartão

Estudantes da região metropolitana de Goiânia têm relatado problemas para conseguir se cadastrar e receber o novo cartão que possibilita acessar o Passe Livre Estudantil (PLE) do sistema de transporte coletivo. Para este ano, houve uma mudança no programa estadual, com a adesão ao processo de cartão pós-pago, que culminou na necessidade de trocar o cartão utilizado para ...