Cidades Mudanças no Imas, pré-candidato ao governo e tragédia em Petrópolis Fique por dentro das notícias da manhã desta quinta-feira, 17 de fevereiro de 2022

Prefeitura de Goiânia anuncia plano de mudança profunda no Imas A Prefeitura de Goiânia anunciou nesta quarta-feira (16) que irá se dedicar a executar uma reforma administrativa no Instituto Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores (Imas). Sem citar quais serão as mudanças, o Paço antecipou justificativas, afirmando que a nova gestão da autarquia encontrou...