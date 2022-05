A Prefeitura de Goiânia dará início neste fim de semana à liberação do trânsito de alguns pontos fechados para obras ou intervenções. Neste sábado (14), os motoristas que passarem pela região do setor Jardim América já irão transitar com a nova configuração estabelecida para ruas e avenidas.

As modificações na região incluem a inversão no sentido de vias, criação de dois novos corredores do transporte coletivo, implantação de 15 cruzamentos semaforizados e a construção de uma ciclofaixa.

Conforme divulgado pelo Paço, as ruas C-120 e C-121 passam a ter sentido único a partir do cruzamento da Av. C-107 até a Praça Santos. Sentido único também nas ruas C-208, C-148, C-149 e C-209.

A partir da Praça Santos, a Rua C-190 será mão única até o cruzamento com a Av. C-107. As duas principais vias alteradas, C-148 e C-149 terão cruzamento semafórico com as avenidas T-63 e T-9. Ainda, uma ciclofaixa foi implantada ao longo das ruas C-149, C-209, C-121 e C-120, ligando as ciclovias da Av. T-63 até a Av. dos Alpes.

A decisão pelas mudanças observou, segundo a Prefeitura, a importância da região, que liga diversos bairros da capital, sendo local de travessia de milhares de pessoas todos os dias.

O POPULAR mostrou no último mês que as modificações no Jardim América eram pensadas há pelo menos sete anos. A intenção dos técnicos da SMM é melhorar a trafegabilidade na região, já que as vias de mão dupla que cruzam no sentido norte-sul ficam congestionadas nos horários de pico.

Outro ponto da capital que terá o trânsito liberado será o Complexo Viário Luiz José Costa, conhecido como Complexo Viário Jamel Cecílio. A inauguração oficial está marcada para a manhã desta sexta-feira (13). De acordo com a Prefeitura de Goiânia, mais de 200 mil veículos deverão passar pelo local, por dia.

A partir de agora o tráfego da Marginal Botafogo vai seguir em via expressa, sem interferência semafórica da Av. Goiás, no Setor Crimeia Oeste, até a Av. 2ª Radial, no Setor Pedro Ludovico.