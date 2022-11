Uma mulher de 46 anos foi atropelada após um carro perder o controle e invadir a calçada em frente a um supermercado em Posse, a 515 km de Goiânia. As câmeras de segurança do estabelecimento registraram o momento em que Zilda Ferreira da Silva anda pela calçada e é atingida pelo veículo.

O acidente aconteceu na última quarta-feira (16), às 10h41. De acordo com o oficial Salathyel Gomes, do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), a vítima teve ferimentos no braço e na perna esquerdas. Ela foi levada para para o Hospital Municipal de Posse, mas precisou ser transferida para Goiânia.

Salathyel não soube informar para qual unidade na capital Zilda foi trazida. A reportagem tentou entrar em contato com o hospital de Posse, mas não obteve sucesso até a última atualização desta matéria. Conforme apurado pela TV Anhanguera, ela sofreu uma fratura na perna e aguarda cirurgia.

