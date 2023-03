Uma mulher de 57 anos foi baleada por engano assim que saiu de um bar localizado no Setor Itaici 2, em Caldas Novas, no Sul de Goiás. Segundo informou a Polícia Militar, a vítima foi atingida na perna por um homem em uma motocicleta, no momento em que saía de um forró que acontecia no local. O caso foi registrado na noite do último sábado (4).

A mulher foi encaminhada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município, e transferida, em seguida, para um hospital de Aparecida de Goiânia. Como a identidade da vítima não foi revelada, não foi possível atualizar seu estado de saúde.

Uma câmera de segurança registrou o momento em que o motociclista efetuou o disparo. Em seguida, o homem que seria o alvo do tiro passa correndo pela rua.

Os Bombeiros foram acionados e realizaram os primeiros atendimentos à vítima. De acordo com a corporação, a mulher apresentava um ferimento na perna direita e uma perfuração na perna esquerda.

A polícia ainda não tem informações sobre o autor do disparo, o suposto alvo, nem o que teria motivado o crime. O caso segue sendo investigado.

Leia também:

Preso do semiaberto filma quando vigilante temporário atira contra ele; servidor é afastado

Três PMs são presos por morte de jovem atingido por 15 tiros

Homem acusado de matar por engano comerciante que ajudava vítimas de acidente de trânsito é preso