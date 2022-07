Cidades Mulher é condenada a 22 anos de prisão por mandar matar o marido para ficar com seguro de vida Mônica pediu ajuda da filha adolescente para realizar o crime e envolveu mais duas pessoas. Contratado para matar recebeu R$ 5 mil.

Mônica Fernandes da Silva foi condenada a 22 anos e 4 meses de prisão por mandar matar o marido Edailton Luís da Silva, em São Simão, município do interior de Goiás. A mulher tinha intenção de ficar com o seguro de vida do companheiro e pediu ajuda da filha adolescente para realizar o crime. Rafael Nunes Pinheiro, contratado pela menina, matou Edailton por R$ 5 m...