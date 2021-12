Cidades Mulher é filmada furtando decoração de natal, em São Francisco de Goiás Prefeitura diz que esse é o segundo caso desse tipo e que já substituiu o item levado

Uma mulher foi filmada furtando iluminação de decoração de Natal instalada pela prefeitura em São Francisco de Goiás, região central do estado. Pelas imagens é possível ver a mulher desconectar a iluminação de LED, e sair caminhando. O episodio ocorreu no último domingo (5), na Avenida Francisco de Paula e Souza, no Bairro Japão. Segundo a Prefeitura de São Franci...