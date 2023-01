Uma mulher foi indiciada nesta quinta-feira (26) por maus-tratos que resultaram na morte do companheiro dela, de 52 anos, em Pontalina, 117 km de Goiânia. De acordo com a Polícia Civil (PC), a vítima, que é italiano, se mudou com a mulher para o Brasil em 2021 e os vizinhos nunca o tinham visto.

A corporação relata que quando o homem morreu, as equipes estiveram na casa onde ele morava e verificaram que ele estava acamado. “Muito caquético e apresentando grave estado de desnutrição”, detalha. Por isso, foi aberto um inquérito para verificar se havia indícios de prática criminosa.

Durante as investigações, a polícia verificou que a vítima era privada de comida e não recebia cuidados, visto que, segundo a mulher, ele estava doente. “Ela não soube indicar qual seria a doença, mas confirmou que não o levou para um hospital ou providenciou tratamento médico”, informa a PC.

Além disso, durante as investigações, testemunhas disseram que não conheciam o homem e que acreditavam que a mulher residia na casa sozinha. Com isso, a PC alega que a morte do estrangeiro foi resultado dos maus-tratos que ele sofria da companheira.

Por isso, ela foi indiciada por maus-tratos com resultado morte. “Crime que prevê pena de reclusão, de quatro a 12 anos”, informa a PC. O POPULAR tentou contato com o delegado responsável pelo caso, Pedro Democh, mas não obteve sucesso até a última atualização desta matéria.