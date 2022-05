Cidades Mulher é morta espancada na frente do filho de um ano em Goiânia, diz polícia Suspeito foi preso e confessou. Ele será indiciado pelo crime de homicídio qualificado

Klaudia Horrana Pires Miguel, de 32 anos, foi espancada até a morte na madrugada do último domingo (1º), no Setor Aeroviário, em Goiânia. Rone Peterson Cardoso Sobrinho, de 38 anos, companheiro da vítima é suspeito de ter cometido o crime. De acordo com a Polícia Civil (PC), ele disse que ela teria sido vítima de agressões por cobradores de dívidas de drogas, m...