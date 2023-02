Uma mulher foi presa em flagrante nesta quinta-feira (2), em Santo Antônio do Descoberto, no Entorno do Distrito Federal, por maus-tratos de animais, após ser filmada por moradores. A Polícia Civil (PC) chegou até a agressora depois de receber os vídeos.

O delegado Guilherme Carvalho contou nas imagens é possível ver uma senhora arrastando um cachorro pela perna e jogando-o no chão. As testemunhas disseram para a polícia que ela já teria agredido o animal anteriormente.

Os agentes policiais foram ao local indicado, onde foi efetuada a prisão. O delegado disse que o animal não foi localizado pelos policiais mas que, segundo algumas testemunhas, ele sobreviveu e está bem.

“É a segunda vez que a mesma pessoa é presa pelo crime de maus tratos de animais. Ela agora vai ficar à disposição da Justiça e vai passar por audiência de custódia”, completou o delegado acrescentando que a mulher foi autuada em flagrante pelo delito de maus tratos pelo art. 32 §2 -A da lei 9.605/98, que tem pena prevista de 2 a 5 anos e encaminhada para a casa de prisão provisória.

