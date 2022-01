Cidades Mulher é presa com 11 kg de drogas em mala dentro de ônibus, em Uruaçu Entorpecente foi encontrado com a ajuda de uma cadela da Polícia Rodoviária Federal

Uma mulher de 29 anos foi presa na madrugada desta quarta-feira (5) com cerca de 11 quilos de maconha dentro de uma mala no bagageiro de um ônibus. O flagrante foi feito por policiais rodoviários federais na BR 153, em Uruaçu, no Norte goiano. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante a fiscalização os policiais tiveram a ajuda de cães farejadores e enco...