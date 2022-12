Uma mulher foi presa pela Polícia Civil (PC) por suspeita de ter matado o marido degolado, em Caldas Novas, na região sul do Estado. O crime teria acontecido no dia 23 de outubro no bairro Mansões das Águas Quentes, e o Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) efetuou a prisão nesta quinta-feira (8).

De acordo com a PC, a mulher tem 44 anos, e um homem de 39 anos também é investigado suspeito de estar envolvido na morte. Ele foi preso no dia 6 de dezembro, na cidade de Codó, no Maranhão. A vítima foi morta com cortes profundos no pescoço, quase provocando a decapitação.

Ainda de acordo com a polícia, a mulher, que era companheira da vítima, e o homem preso no Maranhão, negaram envolvimento no crime. No entanto, eles disseram que na noite anterior à morte da vítima, tiveram uma conversa. Um acusa o outro de autoria do crime.

Segundo a PC, existe um compartilhamento de informações entre as polícias de Goiás e do Maranhão e agora as investigações seguem para conseguir todos os elementos necessários de como a morte aconteceu e de quem foi a autoria. O inquérito deve ser concluído em cerca de 30 dias.

