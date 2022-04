Cidades Mulher é presa por suspeita de usar perfis em redes sociais para expor e ameaçar policiais A polícia também solicitou a quebra dos dados de celulares e equipamentos de informática da investigada

Uma mulher foi presa por suspeita de utilizar as redes sociais para criar perfis falsos com o intuito de humilhar, expor e ameaçar as vítimas, que são servidores da Polícia Civil de Goiás. Além da detenção, os policiais também cumpriram, nesta terça-feira (5), mandados de busca e apreensão na residência e no estabelecimento comercial da investigada. A Polícia Civil ...