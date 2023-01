Atualizada às 12h15 do dia 25 de janeiro de 2023

Uma mulher foi presa, de forma preventiva, e um homem está foragido suspeitos de terem matado a tiros um outro homem em uma horta comunitária, em Alto Paraíso, no Nordeste de Goiás. Os suspeitos teriam matado a vítima como forma de punição e vingança pelo fato dela ter prestado depoimento, em um outro processo, o que levou a condenação de um dos suspeitos por tráfico de drogas. A prisão foi realizada na terça-feira (24).

A Polícia Civil do Estado de Goiás (PC-GO) informou inicialmente que o preso era um homem. Porém, depois a delegada do caso disse que a detida era uma mulher. A informação foi corrigida às 12h15.

O crime aconteceu em fevereiro de 2019, quando a vítima foi morta com seis tiros de arma de fogo após ser atraída para o local sob o pretexto de usarem drogas juntos. A PC-GO informou que após o suposto autor dos disparos sair do sistema prisional, ele decidiu matar a vítima. Então, ele se juntou com uma mulher e fizeram a armadilha.

O laudo da perícia apontou que os disparos foram realizados quando a vítima estava deitada, constatando que se tratava de execução. A preso é investigado pelo crime de homicídio duplamente majorado pela emboscada e por motivo torpe. Um mandado de busca e apreensão também foi cumprido na casa da mulher mas nada foi apreendido.

Ao POPULAR, a delegada que investiga o caso, Bárbara Buttini, informou que encontraram a suspeita porque ela vivia normalmente na cidade de Alto Paraíso. O suspeito dos tiros está foragido.

Como a identidade da presa não foi revelada, o POPULAR não conseguiu localizar a defesa. Já o segundo suspeito, Luan Silva dos Santos, de 23 anos, que está foragido, tem o processo em segredo de justiça, o que impossibilita verificar quem está em sua defesa, por isso, também, o POPULAR não localizou seus advogados.