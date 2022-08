Cidades Mulher é presa suspeita de efetuar golpes do pix em comércio de Rio Verde Suspeita é que crimes sejam praticados desde fevereiro deste ano

Uma mulher de 23 anos de idade foi presa no último sábado (30) suspeita de praticar o chamado “golpe do pix” em uma loja no município de Rio Verde, no sudoeste do estado. De acordo com a Polícia Civil, ela realizava as compras, apresentava um comprovante falso do pix e ficava com as mercadorias. Apenas no sábado ela praticou o crime contra quatro estabelecimentos. As v...