Cidades Mulher é presa suspeita de esconder cocaína nas partes íntimas, em Luziânia O marido dela, de 53 anos, também foi detido em flagrante

Uma mulher, de 40 anos, foi presa suspeita de tráfico de drogas ao ser flagrada com porções de cocaína escondidas em suas partes íntimas, no Parque Santa Fé, em Luziânia. A Polícia Civil (PC), também prendeu o homem que estava com ela, de 53 anos, na última quinta-feira (24). Durante a operação, intensas buscas foram realizadas no interior da residência, no ent...