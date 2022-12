Um mulher de 39 anos foi presa nesta quinta-feira (22) suspeita de matar o namorado Talles Fellipe Braga, de 29 anos, em Uruaçu, região Norte de Goiás. A Polícia Civil conta que a mulher, que planejou o homicídio, fez até uma tatuagem com nome da vítima para evitar que fosse descoberta. ‘Enquanto eu respirar, lembrarei de você Talles Fellipe’. Conforme as investigações apontam, ela teria marcado a pele para tentar despistar a polícia quanto à hipótese de envolvimento.

O crime aconteceu no dia 2 de dezembro, quando ela chamou o namorado para ir a um bar assistir ao jogo da Seleção Brasileira pela Copa do Mundo, onde ele foi morto a tiros. As câmeras de segurança registraram o momento em que Talles está acompanhado da namorada e de um amigo, quando chega um homem atirando contra ele.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi atraída para um bar situado no Bairro Jardim Campo Formoso, enquanto o atirador e o comparsa o aguardavam em uma rua lateral. O comparsa ajudou o atirador a fugir do local do crime em um motocicleta preta. Além da prisão preventiva do autor do homicídio, efetuada na cidade de Ceres, também foram presos a namorada da vítima e mais dois “amigos” suspeitos de envolvimento no homicídio.

Os nomes dos suspeitos não foram divulgados, por isso, a reportagem não conseguiu localizar a defesa deles para que se posicionem. Nenhum dos envolvidos confessou o crime e seguem negando as acusações.

Investigação

No dia da prisão, quinta-feira (22), foi deflagrada a Operação Sangue Frio, fruto da investigação do homicídio de Talles Fellipe Braga. O Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) de Uruaçu, com apoio da Delegacia de Ceres e do 14° BPM, investiga o caso.

A Polícia Civil realizou buscas domiciliares na casa dos suspeitos para reunir elementos de prova. Testemunhas também foram ouvidas, mas o comparsa que ajudou na fuga do atirador continua foragido.

A investigação concluiu que o crime está diretamente relacionado à disputa pelo tráfico de drogas na cidade. Talles possui passagens por corrupção ativa, roubo a comércios, roubo de veículo a mão armada, tráfico de drogas, homicídios, além de já ter praticado a fuga de um presídio.

Se indiciados e condenados, os três suspeitos presos podem responder por homicídio qualificado com emboscada. A pena para esse tipo de crime varia de 12 a 20 anos de prisão.

Leia também:

Funerária avisa família que homem está vivo após hospital atestar sua morte, em Uruaçu

Criança esfaqueia o pai para defender a mãe de agressões, em Uruaçu