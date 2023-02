Uma mulher mordeu e arrancou o pedaço do dedo de um policial militar durante uma abordagem em uma distribuidora de bebidas na Avenida Flamingo, no Setor Colina Azul, em Aparecida de Goiânia. A mulher alega que estava sendo torturada pelo policial e, em uma tentativa de parar com as agressões, o mordeu. O policial precisou passar por um procedimento cirúrgico e não foi possível reconstituir seu dedo. O caso aconteceu no último sábado (4).

De acordo com a Polícia Militar do Estado de Goiás (PM-GO), ao chegarem no local e começarem a abordagem, Hellen Cristina Ferreira e Fernanda Ferreira começaram a questionar o procedimento e, segundo a corporação, ofenderam os policiais com xingamentos, dizendo que os profissionais não eram competentes e que deveriam abordar outros estabelecimentos. Até que em um determinado momento, Hellen começou a fumar um cigarro e jogar a fumaça no rosto do policial.

Então, os policiais informaram que seria feito um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) pelo desacato e iam algemá-la. Ao mesmo tempo, Fernanda teria partido para cima do policial, que estava de costas e este, ao se virar com as mãos à frente do seu rosto pedindo para que ela se afastasse, teve o polegar direito mordido pela moça.

Em seguida, os policiais afirmam que Hellen, que estava sendo algemada, também partiu para cima do policial e todos iniciaram uma luta corporal no chão, com socos e chutes. Os policiais disseram então que conseguiram imobilizar Fernanda, e Hellen foi retirada de cima do policial que estava no chão.

Pela confusão, os policiais afirmam que as outras pessoas que foram abordadas ficaram “inquietas” e também partiram para cima das equipes, sendo necessário o uso de força física para contê-las. As duas mulheres, já algemadas, foram colocadas na viatura e presas em flagrante.

O policial procurou atendimento médico e precisou passar por um procedimento cirúrgico, sendo necessário retirar mais uma parte do seu dedo. Não foi possível fazer a reconstituição do polegar.

O que a defesa das mulheres diz

Os advogados de Hellen e Fernanda afirmam que a abordagem policial na distribuidora não era algo de “rotina” e que as mulheres começaram a filmar o ato, “uma vez que estavam constrangendo todos os presentes sem qualquer motivação idônea”. Então, ao perceberem que estavam sendo filmados, os policiais militares deram voz de prisão para elas pela prática do delito de desacato.

Os advogados Farley Sales e Gabriel Celestino, afirmam que os policiais “tomaram e destruíram o celular onde se encontravam as filmagens, tudo com o claro intuito de ocultar as provas que colocariam em xeque a legalidade da abordagem ora realizada”.

A defesa alega que, ao serem presas, de forma ilegal, as mulheres passaram a resistir e, agindo em legítima defesa, Fernanda mordeu o dedo do policial que lhe torturava.

É dito ainda que a versão apresentada pelos policiais “não encontra respaldo na realidade e nas circunstâncias fáticas narradas no próprio auto de prisão em flagrante, já que é por demais suspeito que o policial tenha o seu dedo decepado durante uma mordida que levou de costas”

A defesa afirma também que durante a prisão em flagrante, as moças foram cerceadas do direito de defesa, visto que prestaram depoimento sem a presença de um advogado, mesmo dizendo que eram assistidas por Farley Sales.

O processo judicial apresenta fotos das mulheres com diversas agressões no rosto, com marcas roxas e olhos inchados. As mulheres seguem presas de forma preventiva e tiveram um pedido de liminar indeferido na segunda-feira (6) para que a prisão fosse revogada.

O POPULAR solicitou uma nota para a PM-GO acerca das alegações de tortura, mas até o momento não houve retorno.