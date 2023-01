Uma mulher de 47 anos foi presa nesta segunda-feira (2) suspeita de se passar por policial para tentar entrar em uma residência, em Itumbiara, a 207 km de Goiânia. Segundo a Polícia Civil (PC), o dono da casa não permitiu a entrada dela e divulgou as imagens das câmeras de segurança em grupos de WhatsApp.

No vídeo, divulgado pela corporação, é possível ver a mulher usando luvas para retirar uma arma de fogo de dentro de uma bolsa e guardar ela na cintura. Após a circulação das imagens, o Grupo de Repressão a Narcóticos (Genarc) de Itumbiara iniciou as investigações e conseguiu localizar a suspeita em casa.

O delegado responsável pelo caso, Gustavo Mendes, explica que as suspeitas são de que a mulher iria entrar em uma casa para roubar ou ameaçar os moradores. “Ela se identificou como policial e solicitou que o pessoal a recebesse pois, segundo as denúncias, ela teria que colher um depoimento”, relata.

De acordo com o investigador, o morador estranhou a situação. Não abriu o portão e divulgou as imagens para alertar outros moradores da região. “A gente conseguiu identificar a mulher para esclarecer as circunstâncias do fato e encontramos ela na casa dela mesmo, junto com a arma de fogo”, afirma.

Ela foi levada para a delegacia e presa em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. “No interrogatório, ela disse que encontrou a arma no lixo e que teria chamado pelo pessoal da casa para que eles a ajudassem a devolver para o dono. No entanto, ela não procurou a delegacia em momento nenhum”, disse.

Por fim, Gustavo conta que a mulher foi conduzida para o presídio de Orizona, a 137 km de Goiânia, e que se condenada, poderá pegar até quatro anos de prisão. “Ela deve passar por uma audiência de custódia e o Judiciário deve decidir se ela continua presa ou colocada em liberdade”, finaliza.

