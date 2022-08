Cidades Mulher é presa suspeita de tentar aliciar menores para prostituição, em Planaltina Ela também foi autuada pelos crimes de ameaça e atos agressivos de provocação praticados contra as vítimas

Uma mulher de 42 anos foi presa em Planaltina, no Entorno do Distrito Federal, suspeita de tentar aliciar menores de idade para prostituição. Segundo informou a Polícia Civil, ela também foi autuada pelos crimes de ameaça e atos agressivos de provocação praticados contra as vítimas. De acordo com o delegado Thiago César, a suspeita já era investigada em um inquér...