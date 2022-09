Cidades Mulher é resgatada após ser mantida em cárcere dentro de casa em Goiânia; vídeo No momento da ocorrência, a vítima não apresentava lesões, mas relatou que companheiro passou a ter comportamento 'ríspido'

Um mulher de 22 anos foi resgatada por policiais militares na quarta-feira (14), no setor Caravelas, em Goiânia, após ser mantida em cárcere privado por dois dias pelo companheiro, de 28. De acordo com o capitão Welton Nunes, do 7º Batalhão de Polícia Militar, até a manhã desta quinta-feira (15), o homem ainda estava preso. No momento da ocorrência, a vítima nã...