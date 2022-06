Cidades Mulher é suspeita de jogar soda no rosto de ex por não aceitar fim de relacionamento, em Aparecida Em depoimento, ela afirmou que sofria violência física e psicológica. Versões dos dois são opostas e polícia vai investigar o caso

A Polícia Civil investiga o caso de uma mulher que jogou soda no rosto de um homem em Aparecida de Goiânia no último sábado (4), no Jardim Buriti Sereno. Rafael Rosa de Oliveira, de 22 anos, afirma que a mulher, Mailza Lopes Coelho, de 35 anos, não teria aceitado o fim do relacionamento. A suspeita, por sua vez, alega que está gravida do ex e que sofria violência física e...