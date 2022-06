Cidades Mulher é suspeita de matar homem que chamou filha dela de “gaguinha”, em Piracanjuba Crime aconteceu em 2019 e, desde então, a suspeita estava escondida em uma propriedade rural

Uma mulher foi presa nesta terça-feira (7) suspeita de matar um homem de 60 anos com uma facada depois que ele chamou a filha dela de “gaguinha”. O crime aconteceu em 2019 na cidade de Piracanjuba, região Sul do estado. Desde então a suspeita estava escondida em uma propriedade rural. Indignada com a ofensa dirigida à sua filha, a mãe buscou uma faca e voltou até o ...