Cidades Mulher é suspeita de sequestrar bebê de 7 meses da amiga, em Santa Maria Menina foi encontrada 3 dias após ser levada para um comércio em Novo Gama

Uma bebê de 7 meses foi encontrada nesta segunda-feira (12), pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), após desaparecer em Santa Maria, no Distrito Federal, na última sexta-feira (9). Uma mulher, de 26 anos, amiga da mãe da menina, havia levado a bebê até um comércio da cidade vizinha, mas as duas não retornaram. De acordo com a PCDF, a ocorrência foi regist...