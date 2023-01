Cidades Mulher abandona bebê com babá em Aparecida de Goiânia, diz Conselho Tutelar Delegada explicou que polícia tenta localizar mulher e que ela também pode estar em perigo

Uma mãe deixou a filha com a babá e não voltou para buscá-la, em Aparecida de Goiânia, Região Metropolitana da capital. Segundo o Conselho Tutelar, a menina tem de dois a três anos e foi encaminhada a um abrigo após a babá buscá-los para explicar a situação. A menina foi deixada com a babá na noite da última quinta-feira (4), por volta das 17h após as duas se enc...