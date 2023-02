Um carro com a motorista dentro foi arrastado pelo Córrego das Antas, em Anápolis, que transbordou durante as fortes chuvas deste domingo (12). O Corpo de Bombeiros informou que a mulher conseguiu sair do veículo nadando.

O carro foi encontrado a aproximadamente 5km de onde foi carregado pelas águas, segundo informações dos bombeiros. Imagens de câmeras de sgurança mostram o automóvel submerso (veja o vídeo acima).

Em nota a prefeitura de Anápolis informou que o monitoramento está sendo feito por profissionais da Defesa Civil do município, da Companhia Municipal de Trânsito e Transportes (CMTT) e das secretarias de Obras e Serviços Urbanos.

Leia também:

- Ao menos 10 pessoas ficam ilhadas em casas e carros após córrego transbordar em Anápolis; vídeo

- Bairros ficam sem água em Anápolis após adutora ser destruída durante forte chuva

- Ponte desaba durante forte chuva em Anápolis

té o momento, a Secretaria de Integração Social não identificou desabrigados pelas chuvas e disponibilizou um contato para que a população possa informar eventuais casos que necessitem da assistência social por conta das chuvas: (62) 99530-0625.

O prefeito Roberto Naves visitou pontos afetados pela chuva durante a noite e concederá entrevista coletiva à imprensa na manhã desta segunda-feira para anunciar as providências tomadas pelo município.