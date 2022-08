Cidades Mulher acusada de matar o amante a facadas vai a júri nesta terça-feira Julgamento ainda está em andamento sob a presidência do juiz Jesseir Coelho de Alcântara

O júri popular de Vanusa Lima da Cruz, de 40 anos, teve início na manhã desta terça-feira (9), no Fórum Criminal, localizado no setor Jardim Goiás, em Goiânia. Segundo consta no processo, a mulher é acusada de ter matado o amante a facadas em outubro de 2020. Vanusa vivia com o marido em união estável há mais de 14 anos e teve três filhos, mas tinha um rel...