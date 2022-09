Cidades Mulher acusada de matar o marido e esconder o corpo no quintal de sua casa vai a júri nesta terça O corpo da vítima só foi encontrado dois anos depois de sua morte, quando a polícia recebeu uma denúncia anônima

Kátia Soares Pereira Teles, de 40 anos, vai a júri popular, nesta terça-feira (6), acusada de matar seu companheiro, Joel de Souza Teles, e esconder o corpo no quintal. O crime ocorreu no dia 19 de maio de 2018 no Setor Parque Tremendão, em Goiânia. A sessão de julgamento será realizada a partir das 8h30, no Fórum Criminal, no Jardim Goiás, sob a presidência do jui...