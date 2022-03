Cidades Mulher aplica mais de 40 golpes do PIX para comer pamonha de graça e é presa em Nerópolis Prejuízo estimado pela pamonharia é de aproximadamente R$ 1,5 mil

Uma enfermeira de 37 anos foi presa no último sábado (5), em Nerópolis, suspeita de aplicar golpes do pix contra uma pamonharia em mais de 40 pedidos. Conforme relatado pelo dono do estabelecimento à Polícia Militar, o prejuízo estimado é aproximadamente R$ 1,5 mil. O último pedido da mulher ocorreu no sábado, momento em que o proprietário chamou os militares. Uma vi...