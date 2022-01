Cidades Mulher apontada como cúmplice na morte de cartorário de Rubiataba é presa em Goiânia Vítima foi sequestrada e morta, conforme a investigação, por conta de uma indenização do seguro de vida

A Polícia Civil cumpriu um mandado de prisão temporária contra uma mulher, de 38 anos, no apartamento onde ela mora, no setor Bueno, em Goiânia, nesta quarta-feira (5). A investigação aponta que ela é suspeita de ser cúmplice na morte do tabelião Luiz Fernando Alves Chaves, de 40 anos, que era titular do Cartório de Registro de Imóveis de Rubiataba e foi encontrado m...