Mulher colhe melancias no 15º andar de prédio, em Goiânia Depois de plantar cebolinha num pequeno vaso, aposentada passou a colher os frutos no alto de um edifício do Setor Bueno. Ela guarda sementes para atender a pedidos

Ela tem 93 anos, com alma e fôlego de criança. A professora e empresária aposentada Maria Neusa Soares encontra nas pequenas delicadezas cotidianas um motivo a mais para descobrir o encantamento e o prazer de viver. E não foi diferente quando percebeu que poderia colher melancias no apartamento onde mora, no alto de um edifício no Setor Bueno, em Goiânia. “Não foi nada...