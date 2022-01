Cidades Mulher com Covid dá à luz no dia do aniversário e bebê nasce sem o vírus, em Caldas Novas Criança está saudável e passa bem no Hospital Municipal André Ala Filho

Uma mulher que está contaminada pelo coronavírus deu à luz um bebê na nesta sexta-feira, no dia de seu aniversário, em Caldas Novas, e a equipe médica do Hospital Municipal André Ala Filho, que realizou o parto cesárea de emergência, constatou que o menino nasceu sem infecção pelo vírus e passa bem. Adrian tem 47 centímetros e pesa 2,8 quilos. De acordo com a dire...