Cidades Mulher com deficiência consegue isenção de ICMS E IPVA em carro de até R$ 200 mil No Estado, isenção tem limite no valor do veículo de R$ 70 mil, inferior ao limite de isenção de IPI nacional

Uma mulher com deficiência conseguiu na Justiça - por meio de liminar – a isenção de ICMS e IPVA para compra de veículo novo acima do teto permitido pela legislação estadual. Em Goiás, a pessoa com deficiência tem direito à isenção do IPVA e ICMS em veículos avaliados até R$ 70 mil. A decisão judicial aumentou para a mulher o teto da compra para até R$ 200 mil. O valor u...