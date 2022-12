“Família quer dizer nunca abandonar e esquecer” pode ser um dos lemas de vida da técnica em prótese dentária Maria Helena, de 52 anos, que luta contra um câncer de mama. Com a mensagem “Minha última quimioterapia. Buzine!” escrita em um carro decorado com balões, café da manhã especial e muito amor, a família comemorou o fim da primeira fase do tratamento. Maria se emocionou ao andar pelas ruas de Goiânia e receber aplausos de motoristas (assista acima).

“Eu fiquei surpresa, me senti muito amada. Foi inexplicável as pessoas parando, falando comigo e dando mensagens de força e confiança que tudo ia dar certo. Eu chorei muito, sou muito grata a Deus pela família que ele me deu. E sou muito grata por tudo que está acontecendo, nada é por acaso”, destacou.

A dentista Carol Gomes, de 28 anos, uma das filhas de Maria, contou que a mãe foi diagnosticada em março deste ano e fez oitos sessões de quimioterapia na primeira etapa do tratamento. A última aconteceu na sexta-feira (2).

Fé

Carol disse que a mãe teve muitos efeitos colaterais durante o tratamento e, por isso, a família decidiu fazer a homenagem para marcar o fim desse processo turbulento.

“A intenção era que as pessoas interagissem dando força. Deu super certo. Todo mundo buzinou. No caminho da nossa casa até o hospital, muita gente buzinou, as pessoas paravam ao lado do carro e davam mensagens de força para ela, de fé, falavam que Deus é fiel e que ia dar tudo certo”, contou.

Com o fim da primeira batalha, com muita esperança e fé, a família se prepara para a próxima. Carol detalhou que Maria vai fazer uma cirurgia para retirar parte da mama no próximo ano.

“Nós nunca perdemos a fé. A gente sempre espera e sempre fazemos coisas especiais e marcantes para dar força para ela”, falou.

Batalha

Poucos meses depois do diagnóstico de Maria, a família voltou a receber uma notícia que os abalou. O esposo da técnica, o vendedor José Ricardo Vieira, de 58 anos, descobriu um câncer de próstata.

Com fé em dias melhores, Carol e a irmã Camila buscam força para viver cada instante ao lado dos pais e ajuda-los no tratamento.

“Aqui em casa nós estamos vivendo uma luta muito intensa contra o câncer. Eu e minha irmã queremos sempre dar muita força para eles, fazendo com que os dias sejam sempre marcantes. A gente ressignificou totalmente a nossa vida depois desses diagnósticos e a gente encara a vida de outra maneira. Agora a gente aproveita muitos momentos que estamos juntos”, finalizou, emocionada.

