Cidades Mulher de 18 anos fica gravemente ferida após motocicleta bater em carro parado, em Goiânia Com o impacto, a passageira da moto foi arremessada; veja vídeo

Uma mulher de 18 anos ficou gravemente ferida após sofrer um acidente de trânsito na Avenida Maria de Mello, no Residencial Gramado, em Goiânia, neste sábado (17). A vítima era a passageira de uma motocicleta, que bateu em um carro que estava estacionado no lado direito da pista, segundo as informações repassadas pela Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (...