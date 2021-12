Cidades Mulher de Maurílio diz que marido chorou ao ouvir sua voz Músico, que faz dupla com Luiza, está internado em Goiânia devido a um tromboembolismo pulmonar e três paradas cardíacas

Luana Ramos,esposa do cantor Maurílio, contou por meio de redes sociais, neste domingo (19) que conversou com o marido na Unidade de Terapia Intensiva - onde o cantor está internado - e que ele chorou. Ela relatou que se surpreendeu com a reação de Maurílio e que se assustou, pois o artista teve espasmos musculares e tosse. O músico, que faz dupla com Luiza,...