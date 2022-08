Cidades Mulher denuncia que ex invadiu sua casa e a agrediu, em Trindade Homem não aceitava fim de relacionamento e, por isso, tentou tirar a vida da mulher

Uma mulher, que não quis ser identificada, denuncia que foi espancada pelo ex-namorado na madrugada do último sábado (6), em Trindade, Região Metropolitana de Goiânia. Ela conta que o homem invadiu sua casa por volta de 1h30 da manhã. Quando ela escutou o barulho e foi verificar do que se tratava, foi surpreendida pelo ex com socos e chutes. À Polícia Civil (PC), ...