Mulher denuncia que foi abusada pelo pai e tio, professor e empresário de Anápolis, durante 9 anos

Uma mulher de 30 anos procurou a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de Anápolis na última quinta-feira (13) para formalizar uma denúncia de estupro contra seu pai e seu tio, professor e dono de uma escola particular de Anápolis. De acordo com a denúncia, os abusos teriam começado quando a mulher, Fernanda Vieira, tinha quatro anos e se prolog...