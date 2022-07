Cidades Mulher denuncia que perdeu parte do nariz e ficou com sequela após cirurgia estética com dentista Após uma necrose, a paciente precisou realizar 13 cirurgias reparadoras

Uma mulher, de 37 anos, denuncia ter perdido parte do nariz depois de ter feito um procedimento estético com um dentista de Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital. Elielma Carvalho Braga realizou a cirurgia para afinar o nariz em junho de 2020 e, após uma necrose, passou por outras 13 intervenções, que a deixaram com cicatrizes e sequelas. De acordo...