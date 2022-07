Cidades Mulher denuncia ter sido chamada de “macaca” pela atual do ex-marido em Silvânia Vítima alega ter três advogados para colocar a outra “na cadeia”

Uma mulher, de 25 anos, denuncia ter sido vítima de racismo após a atual do ex-marido dela enviar áudios para tirar satisfação sobre ofensas ao filho dela, em Silvânia, a 84 quilômetros de Goiânia. Em áudios compartilhados no WhatsApp, as duas envolvidas afirmam saber de ofensas contra os filhos delas. A confusão começou após a ex alegar que a atual, de 34 anos, ...