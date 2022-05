Cidades Mulher desaparece após desentendimento com namorado: "Ela queria dar um fim", diz filho Luiza Helena Pereira Lima, de 38 anos, foi vista pela última vez na sexta-feira (6) à noite, quando afirmou estar incomodada com controle do namorado e expressou vontade de terminar relacionamento

A empregada doméstica Luiza Helena Pereira Lima, de 38 anos, está desaparecida desde a última sexta-feira (6), quando esteve na casa de seus tios, no Jardim das Acácias, em Aparecida de Goiânia, e disse que queria dar um fim no relacionamento com Joaquim Bispo Costa Filho. De acordo com o filho da mulher, Kayky Lima da Silva, de 17 anos, sua mãe expressou incômo...