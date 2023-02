Uma mulher de 45 anos desmaiou depois de um homem, de 36, jogar um carrinho de supermercado contra ela, em Santo Antônio do Descoberto, no Entorno do Distrito Federal. O caso aconteceu no último dia 16 de fevereiro no Atacadão Dia a Dia.

As imagens de câmeras de segurança mostram o momento que a mulher estava em uma fila e o homem na frente dela pega um carrinho ao lado deles e joga contra a mulher. O carrinho atinge a cabeça dela e ela cai no chão desmaiada.

O nome do agressor não foi divulgado e por isso O POPULAR não conseguiu identificar a defesa para posicionamento.

À polícia, a mulher contou que estava falando ao celular quando foi surpreendida pelo homem jogando o carrinho nela. Ela ainda disse que ficou inconsciente por um tempo, mas lembra de escutar o homem dizer que aquilo que ele fez "era para servir de lição".

Já o agressor, disse à polícia que foi chamado de "gay" pela mulher e que se sentiu ofendido. A vítima nega.

Em nota à TV Anhanguera, a rede de Atacadão Dia a Dia disse que prestou suporte à vítima e que repudia qualquer tipo de agressão.

De acordo com a Polícia Militar, os dois não se conheciam e homem tem passagem por tentativa de homicídio em um caso de violência doméstica em 2021.

O homem filmado jogando o carrinho na mulher chegou a ser encaminhado à delegacia, mas assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e foi liberado.

Leia também:

- Mulher denuncia ter sofrido ameaças de vizinhos após filho autista fazer barulho, diz polícia

- Homem é preso suspeito de estuprar idosa no dia do aniversário dela; vídeo

- Vídeo mostra briga entre turistas em bar no Lago das Brisas, em Buriti Alegre