Cidades Mulher do sertanejo George Henrique denuncia ter sofrido importunação sexual em hospital de Goiânia Motorista de ambulância teria espionado Francine enquanto ela estava medicada aguardando por exame

A odontóloga Francine Toaldo Guadelup, esposa do cantor sertanejo George Henrique, da dupla com Rodrigo, afirma ter sofrido importunação sexual no Hospital do Coração de Goiás (HCOR), em 2021. Ela registrou um boletim de ocorrência à época e o caso corre em segredo de Justiça. De acordo com a assessoria da dupla, por meio de nota, "Francine deu entrada no atendi...