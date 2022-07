Cidades Mulher e criança morrem em capotamento na GO-116, em Formosa Homem que se envolveu no acidente sofreu traumatismo craniano e foi socorrido em estado grave

Após um capotamento na GO 116, na zona rural de Formosa, uma criança de 5 anos e uma mulher, de 27 anos, morreram na manhã deste sábado (16) por volta de 11h. As informações são do Corpo de Bombeiros. O motorista contou que seguia para a zona rural do município quando, em uma ultrapassagem, acabou perdendo o controle do veículo. Ao todo, sete pessoas se envolveram no aci...