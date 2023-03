Uma mulher encontrou um corpo preso embaixo do veículo, em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal, após voltar de viagem. O caso aconteceu entre a noite de segunda-feira (6) e a madrugada desta terça-feira (7) na BR-040, entre os quilômetros 38 e 40, segundo o Corpo de Bombeiros Militar.

Segundo a corporação, a motorista do carro contou que sentiu que passou por cima de algum corpo, mas acreditou que seria de um animal. “A mulher contou aos bombeiros que estava chovendo muito na hora que ela sentiu ter passado em cima de algo, por isso ela não parou. Porém, ela acionou o socorro”, explicou o major Eberson Holanda.

Ainda segundo o major, a mulher disse ainda que viu viaturas passando no local e, na hora, já tentou ligar para a corporação. A equipe informou que tinha recebido um chamado para um corpo encontrado na via, por volta do mesmo horário.

De acordo com o major, a mulher só percebeu que o cadáver estava preso embaixo do carro ao chegar em casa após sua filha abrir a porta do veículo e ver uma perna. A mulher teria arrastado o corpo por cerca de 20 km.

Leia também:

- Trabalhador rural é atacado por onça em fazenda de Goiás

- Homem montado a cavalo morre após ser atingido por van na GO-010

- Homem é resgatado com hipotermia após ficar preso em bueiro por 3 horas na BR-153; vídeo

“Assim que a filha da motorista encontrou a perna, elas ficaram desesperadas e chamaram o Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil, que ao chegarem no local encontraram o corpo inteiro, não somente a perna do homem”, completou.

A Polícia Civil relatou, no boletim de ocorrência, que não havia elementos para pedir a prisão da mulher que estava dirigindo o carro por homicídio culposo na direção, por isso a mesma não foi presa.

Chamado dos bombeiros

Assim que os militares foram acionados, eles chegaram a comparecer no local e encontraram apenas o dinheiro caído na rodovia e uma das botas da vítima. “Uma equipe nossa chegou a ir ao local, mas quando chegamos lá, não encontramos o corpo e até achamos que a pessoa estaria bem”, finalizou o major.